Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi, engelli bireylerin eğitim ve kampüs yaşamına tam katılımını sağlamak adına yürüttüğü çalışmalarla “Turuncu Bayrak” ödülüne layık görüldü.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (alkü), akademik başarılar ve bilimsel projelerinin yanında çevre ve insan yaşamına dair alanlarda da yaptığı çalışmalarla ödül almayı sürdürüyor. alkü eğitim fakültesi, engelli bireylerin eğitim ve kampüs yaşamına tam katılımını sağlamak adına yürüttüğü çalışmalarla “turuncu bayrak” ödülü aldı.

Rektör Türkdoğan: “Tebrik ederim”

Turuncu Bayrak ödülü, Eğitim Fakültesinin erişilebilirlik ve kapsayıcılık konusunda gösterdiği hassasiyetin somut bir kanıtı oldu. Eğitim Fakültesi, fiziksel düzenlemelerden sosyal uyum çalışmalarına, eğitim materyallerinin erişilebilirliğinden bireysel destek hizmetlerine kadar birçok alanda örnek uygulamalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda engelli bireylerin eğitim haklarına eşit erişim sağlamayı temel bir öncelik haline getiren fakülte, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen bu ödülle başarılarını taçlandırdı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Turuncu Bayrak almaya hak kazanan Eğitim Fakültesi ailesini tebrik etti. Rektör Türkdoğan, Dekan Prof. Dr. Uslu’ya gayretlerinden dolayı teşekkür ederek “Fakültemizin gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı tebrik ederim. Bu bayrak ile üniversitemizin tüm alanlarda duyarlı olduğu da ispatlanmış oldu. Çalışmalarda emeği geçen ALKÜ ailesini tebrik ederim.” dedi.

Dekan Uslu: “Çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Turuncu Bayrak ödülünü Rektör Türkdoğan’a sunan Dekan Prof. Dr. Mustafa Uslu, “Turuncu Bayrak, sadece bir ödül değil aynı zamanda üzerimize düşen büyük bir sorumluluğun sembolüdür. Fakültemiz, herkes için daha eşit ve erişilebilir bir eğitim ortamı oluşturmaya kararlıdır. Erişilebilirliği geliştirmeye ve bu alanda örnek olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda bu ödülün alınmasında emeği geçen fakülte yönetimimizden Doç. Dr. Ayşe Yenilmez Türkoğlu’na, idari personelimize ve süreç boyunca bu ödülün alınmasına katkı sunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seher Ülker hocama da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha engelsiz bir üniversite için çalışmalarımıza aynı özveriyle devam edeceğiz. Bu kapsamda bizlere her zaman desteklerini veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a yürekten teşekkür ederim” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu beraberinde, Engelli Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Seher Ülker, Hizmetlere Erişim Birim Koordinatörü Gülsiye Bıçak, Doç. Dr. Ayşe Yenilmez Türkoğlu ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a Turuncu Bayrak’ı ve belgeyi takdim ettiler.