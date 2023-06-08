Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Ana Bilim Dalı ALKÜ Mandolin Topluluğu tarafından yapılan mandolin konserleri yurt içinde ve yurt dışında ilgi görmeye başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sanat ve kültürel alanda öğretime devam ederken bu alanda yapılan çalışmalarla da ulusal ve uluslararası mecralarda ilgi odağı olmayı başardı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı hem eğitim yönüyle hem de önemli koşerlerde üstlendiği rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı bir süreç geçiren ALKÜ Müzik Öğretmenliği Bölümünün elde ettiği başarılar Avrupa’dan da duyulmaya başlandı. Mandolin eğitimi ve konserleriyle öne çıkan Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Zhanna Aktürk ve öğrencilerinin oluşturduğu ALKÜ Mandolin Toplumluluğu konserleriyle kapılarına dünyaya açtı. 2023 yılı Almanya’da Mandolin yılı olarak kabul edilmesinin ardından Aktürk, Nürnberg şehrinde düzenlenen konsere davet edildi. Aktürk, “Saitenklang” müzik topluluğu ile 2 konserde solist olarak yer aldı. Ülkemizde de oldukça talep gören ALKÜ Mandolin Topluluğu, Alanya’da da konser düzenlemeye hazırlanıyor.

İzmir’de düzenlenecek festivale hazırlar

İlki 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından İzmir’de düzenlenen Mandolin Festivalinde sanat severlerin beğenisini kazanan ALKÜ Mandolin Topluluğu bu yılda sanatseverlerin talebi üzerine İzmir’e davet edildi. Topluluk, 9-11 Haziran tarihlerinde yine Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenecek olan 2. Ulusal Mandolin Festivalinde sanatseverlerle buluşacak. Müzik Öğretmenliği Bölümünde; Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı-Viyolonsel, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mutlu Terzioğlu-Bağlama, Dr. Öğr. Üyesi Eren Lehlimler-Gitar ve Öğr. Gör. Zhanna Aktürk-Mandolin alanlarında eğitimler veriyor.

Şanlıurfa’dan Muğla’ya kadar tek müzik öğretmenliği bölümü ALKÜ’de

ALKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı Cumhuriyet döneminde ilk müzik öğretmeni yetiştirme kurumu olan Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünün devamı olduklarını belirtti. 1924 yılında kurulmuş olan Müzik Öğretmenliği Bölümünün 2024 yılında ilk mezunlarını vererek 100. Yılında o sürecin bir parçası olacaklarına değinen Prof. Dr. Şantanlı, “Şanlıurfa’dan Muğla’ya kadar tek müzik öğretmenliği bölümü ALKÜ’de bulunuyor. Bunlar bizim avantajlarımız. Bu eğitimin ALKÜ’de olmasının avantajı da, sanatın icrasına ve uygulamalı öğrenmesine bir yapıya sahip. Dolayısıyla Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan desteği ve öngörüsüyle bu günlere gelebildik. Özel yetenek sınavıyla öğrenciler alıyoruz. Lisans düzeyinde Alanya’da eğitim veren tek kurumuz. İlerleyen süreçlerde yüksek lisans ve doktora programlarını açarak öğretim hayatımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“ALKÜ’ye talep çok fazla”

Müzik Öğretmenliği Bölümü’ne öğrencilerin çok talep gösterdiğini belirten Şaktanlı, “Türkiye’nin her yerinden müzik okumak isteyen öğrenciler buraya gelmek istiyorlar. Bu bizim için büyük bir avantaj. Havalimanı, üniversiteleri, nüfus oranıyla birlikte Alanya artık bir il görünümünde. Artık buranın şehir olması için sanat kurumlarının yer alması gerekiyor. Biz burada hem Türk Müziği hem de Batı Müziği eğitimi veriyoruz. Şehirleri şehir yapan özelliklerin mutlaka oluşturulması lazım ki burada okuyan öğrenciler bir İstanbul, Ankara, İzmir özlemi çekmesinler” dedi. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın kurulmasında ve Türk Müziğinin gelişmesine sundukları destekler için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a teşekkür etti.