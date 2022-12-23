Kestel Yerleşkesinde öğrenciler ile bir araya gelen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “ALKÜ’de Kampüs GES’i hayata geçireceğiz” dedi.

Kestel Yerleşkesinde öğrenciler ile bir araya gelen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “ALKÜ’de Kampüs GES’i hayata geçireceğiz” dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) “Rektör-Öğrenci Buluşmaları”nın ikincisi Kestel Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve sohbet havasında geçen buluşmaya, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Tatar ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Süleyman Ceylan katıldı. Ayrıca programda öğrenciler ile rektör karşılıklı fikir alışıverişinde bulunarak, atılacak adımlar üzerine istişareler edildi. Rektör-Öğrenci Buluşmalarının ilkini Akseki’de yaptıklarını söyleyen Rektör Kalan, “Akseki’de güzel verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin talep ve önerilerini dinledik. Öğrencilerimiz bu buluşmadan son derece memnun kaldı” dedi

Öğrencilere ilk olarak ALKÜ’yü değerlendiren Rektör Kalan, yıllar içinde ALKÜ’nün hızlı ve nitelikli bir şekilde geliştiğine dikkat çekti. Kalan, “Üniversitemizin kuruluş konsepti sağlık, spor ve turizm üçgenindedir. 2022 yılı Ekim itibariyle 16 bin 500 öğrenciye sahibiz. Başka üniversitelerle karşılaştırıldığımızda muazzam bir büyümeye sahibiz. Biz büyümeyi nicelik olduğu kadar nitelik olarak büyümeyi de önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Mühendislik fakültesi yayın lokomotifimiz”

ALKÜ’nün birçok alanda muazzam başarılar elde ettiğine değinen Rektör Kalan, “Birçok alanda akademik, sportif ve kültürel başarılar elde ediyoruz. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin başarıları bizlerin motivasyonunu kat kat artırıyor.” diye konuştu. ALKÜ’nün başarı basamaklarını gittikçe yukarıya taşıdığını söyleyen Rektör Kalan, “Sıralamalarda gittikçe yukarıya doğru tırmanmaya başladık. Özellikle bazı fakültelerimiz Türkiye’de üst sıralarda yer alıyor. Akademik yayın noktasında lokomotif olarak yayın yapan fakültelerimizin başını Mühendislik Fakültesi çekiyor. YÖK’ten geçtiğimiz yıl erişilebilirlik noktasında 4 farklı alanda ödül aldık” dedi.

ALKÜ’de kampüs GES kurulacak

ALKÜ’nün Yeşil Kampüs sıralamasında dünya genelinde ilk bine girdiğini vurgulayan Rektör Kalan, “Mühendislik Fakültesinin çatısında Güneş Enerji Santralimiz (GES) var. Şu an tükettiğimiz enerjinin önemli bir kısmını bu santralden karşılamaktayız. İhalesi devam eden bir sürecimiz var. Kampüsümüzde bütün çatıları ve otoparkların üstünü kapatarak Kampüs GES’i hayata geçireceğiz. Aylık ihtiyacımız 1 megawatt iken biz 1.4 megawatt ölçeğinde GES kuracağız. Bu bizi yeşil kampüs noktasında çok iyi bir noktaya getirecek” şeklinde konuştu.