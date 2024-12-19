Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) İlk Yardım Eğitmen Eğitimi kursu düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), vatandaşların kendini geliştirebileceği kurslar düzenlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda ALKÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜSEM), yeni bir kursu daha hayata geçirdi. Üniversite bünyesinde ilk defa ALKÜSEM’de ilk yardım eğitmen eğitimi kursu düzenlendi. ALKÜ İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Enes Sarık tarafından verilen ilk yardım eğitmen eğitimi, 10-14 Aralık 2024 tarihleri arasında 40 saat olarak gerçekleştirildi. Kursu başarıyla tamamlayan sağlık meslek mensubu kursiyerler, eğimin sonunda eğitmenlik belgesi almaya hak kazandı.

Kursiyerlere yönelik önemli bilgiler aktaran Öğretim Görevlisi Mustafa Enes Sarık, “İlk yardım eğitimi toplum için hayati bir önem taşıyor. İlk yardım eğitmenlerinin de bu anlamda hayati bir sorumlulukları olduğunun altını çizmek istiyorum. Üniversitemizde ve Alanya’da ilk kez bu kursu düzenliyoruz. Bölgemiz için önemli bir adımı da gerçekleştirmiş olduk. Sizler de burada öğrendiklerinizle Alanya’da ilk yardım bilinciyle yetişen nesillerin sayısını artıracaksınız. İlerleyen dönemlerde kurslarımıza yeni kursiyerler ile devam edeceğiz. Bizlere bu anlamda destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz Karahan’a teşekkür ederim” dedi.

Yabancı dil, kişisel gelişim, mesleki gelişim, sağlık ve spor alanlarında düzenlediği aktif kurslar ile bölgeye hizmet veren ALKÜSEM’in bünyesinde birçok aktif kurs bulunuyor. Kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar, ALKÜSEM’in https://alkusem.alanya.edu.tr/ internet sitesinde bulunan aktif kurslara başvuru yapabiliyor.