ALKÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (ALKÜSEM) bağlı İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ verildi.

Türkiye’de son yıllarda meydana gelen afetlerin ardından ilk yardımların önemi de her zamankinden daha fazla artmaya başladı. İlk yardım eğitimleri vermeyi tüm hızıyla sürdüren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (ALKÜSEM) bağlı İlk Yardım Eğitim Merkezi akademik personeli tarafından verilen eğitim başarıyla tamamlandı. Toplamda 16 saatlik teorik ve uygulamalı olarak planlanan eğitimler; Öğr. Gör. Dr. Hamiyet Eciroğlu, Öğr. Gör. Anıl Çilem Çelik ve Öğr. Gör. M. Enes Sarık tarafından verildi. ALKÜSEM Müdür Yardımcısı ve ALKÜ İlk Yardım Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Eciroğlu yaptığı açıklamada, “İlk yardım farkındalığını ve uygulanabilirliğini artırmak toplum yararına yapabileceğimiz faydalı işlerin başında gelmektedir. Son zamanlarda yaşadığımız deprem felaketinden de yeniden anladığımız gibi bilgili olmak, temel ilk yardım prensiplerini bilmek hayatımızın her alanında önemli. Tüm vatandaşlarımızı eğitimlerimize bekliyoruz. İlk yardım hayat kurtarır” dedi.

Eğitimlerin ardından Numa Otel ve Elif Turizm yetkilileri; Öğr. Gör. Dr. Hamiyet Eciroğlu’na, Öğr. Gör. Anıl Çilem Çelik’e ve Öğr. Gör. M. Enes Sarık’a teşekkür ettiler.