Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme sınavı yapıldı.

ALKÜ alanında uzmanlaşmış yönetim ve liyakatli personel çizgisine yeni kadrolar eklemeye devam ediyor. Bu çerçevede, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12’nci maddesi uyarınca ALKÜ personeline yönelik olarak Görevde Yükselme Sınavı yapıldı. Sınavın yazılı aşaması Mersin Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖDUAM) tarafından yapılırken, koordinasyon ise ALKÜ Personel Daire Başkanlığı tarafından sağlandı. Görevde yükselme sınavında 4 kişilik kadro için 9 aday sınavda ter dökerken, şef kadrosu için açılan 7 kişilik kadro için ise 22 aday sınava girdi. Memur kontenjanında ise 3 kişilik görevde yükselme kadrosu açıldı. Adayların görevlerinde yükselmek için ter döktüğü sınav sonuçları belli oldu. Adaylar, önümüzdeki günlerde yapılacak sözlü mülakat sonrası görevinde yükselmeye hak kazananlar yeni görevlerine başlayacak.

“Liyakat her zaman ilk önceliktir"

ALKÜ Rektör V. Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, adaylara başarılar diledi. ALKÜ’de 577 öğretim elemanı, 351 idari, sözleşmeli ve işçi olduğunun altını çizen Gökceoğlu, “ALKÜ olarak personellerimizde aranan ilk öncelik liyakattir. Üniversitemizin, dünya bilimine katkısı için yaptığı çalışmalar her geçen gün artarak devam ederken, idari yapımızda her gün güçlenmeye devam ediyor. Ülkemizin en etkili üniversiteleri arasında olma gayretimiz tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ ailesi olarak güçlenerek büyüyor, aynı zamanda tüm personelimizde derin bir aidiyet duygusu da gelişiyor. Sınava giren ve sözlü mülakata girmeye hak kazanan tüm personelimize başarılar diliyorum” dedi.