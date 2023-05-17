Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) oyun yaşındaki çocuklar için geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan “Oyun Dostu Park” projesi, Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Kuruluşu (Dünya OMEP)) tarafından 2023 Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Ödülüne layık görüldü.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesinde, geleceğimizin teminatı olan çocukların yetiştirilmesi için eğitim-öğretim gören öğretmen adaylarının geliştirdikleri proje ve çalışmalar dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu çerçevede Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Metin Aslan danışmalığında yürütülen “Oyun Dostu Park, Gezegen için Oyna: Erken Çocukluk Eğitiminde Sürdürülebilirliğin Desteklenmesi” projesi Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Kuruluşu (Dünya OMEP) tarafından 2023 Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Ödülüne layık görüldü.

40 okul öncesi öğretmen adayı gönüllü olarak çalıştı

Tüm yaş grubundaki çocukların geri dönüşüm temelli açık uçlu materyallerle kendi serbest oyunlarını ortaya koyarak , hayal güçlerini ve problem çözme becerilerini desteklemeyi hedefleyen projede 2021 yılından bu yana 8 üniversite mezunu, 40 okul öncesi öğretmen adayı gönüllü olarak çalıştı. Çocukları serbest oyun yoluyla sürdürülebilir kalkınma ve geri dönüşüm kavramıyla tanıştıran proje çerçevesinde Doç. Dr. Özge Metin Aslan tarafından okul öncesi öğretmen adaylarına Oyun Kurucu/Koçu Eğitimi verildi. Bu eğitimle okul öncesi öğretmen adayları farklı yaşlardaki çocukların açık uçlu materyaller kullanarak oynadıkları serbest oyunları sırasında oyunlarını kolaylaştıran ve serbest oyunlarını destekleyen rollerinin neler olduğunu öğrendiler ve kendi mesleki gelişimlerine de katkı sağladılar.

800 çocuk ve 300 aileye ulaşıldı

2021 yılında Alanya Kaymakamlığı öncülüğünde ve Alanya Belediyesinin katkılarıyla başlayan UNESCO’nun Eğitim 2030 programı raporunda ve UNESCO Kaynak Bankasında yer alacak projede 2021 yılından beri yaklaşık 800 çocuk ve 300 aileye ulaşıldı. Bu tarihten itibaren belirli aralıklarla Alanya’daki her türlü yaştan çocuklarla buluşan proje Aralık 2022 tarihinden bu yana Cikcilli Mehmet Emine Öncü Anaokulunda görev yapan aynı zamanda Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimine devam eden Öğretmen Esen Hacıömer ile kendi sınıfında uygulanmaya devam ediyor. Doç. Dr. Özge Metin Aslan, projenin ortaya çıkması ve gelişmesinde başta ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a ve ALKÜ ailesine teşekkür etti.

“Yeni nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için yeni projeler üretiyoruz”

Yeni nesillerin; çağdaş fikirler, vatan ve millet sevgisiyle en iyi şekilde yetişmesi için ALKÜ Eğitim Fakültesinde öğretmen adaylarına buna göre eğitimler verildiğini söyleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, bu öğretmen adaylarının donanımlı bir şekilde mezun olmaları için sürekli olarak programların güncellenmekte ve geliştirilmekte olduğunun altını çizdi. İyi bir çocuk yetiştirmenin vatana yapılacak en hayırlı işlerden biri olduğunu vurgulayan Rektör Kalan, “ALKÜ olarak çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için yeni projeler oluşturuyoruz. Alanya’ya kazandırdığımız Oyun Dostu Park projesi ailelerden ve çocuklardan da oldukça ilgi gördü. Projenin Dünya OMEP tarafından ödül alması gurur verdi. Projeyi geliştiren öğretim üyelerimize ve öğretmen adaylarımıza teşekkür ederim” dedi.