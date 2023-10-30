Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) ve Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım Kulübü (DAKİK) iş birliğiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Çarşı Alanı’nda “Filistin’de Çocuk Olmak” isimli fotoğraf sergisi açıldı.

ALKÜ’de öğrenim gören Filistinli öğrencilerin ailelerinden gelen ve İsrail’in Gazze saldırılarını anlatan fotoğrafların yer aldığı bir sergi açıldı. “Filistin’de Çocuk Olmak” isimli serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Genel Sekreter Hüseyin Er, Genel Sekreter Yardımcıları Onur Ocakdan ve Volkan Avcu, GENÇKONFED Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, Filistinli ve ALKÜ’lü öğrenciler katıldı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, serginin açılışının ardından Filistinli öğrencilerle birlikte alanı ziyaret etti. Sergide Filistinli öğrenciler Rektör Türkdoğan’a eşlik ederken, Kerem Saleh de fotoğraflar hakkında detaylı bilgi verdi. Saleh, ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın’a Filistin poşusu hediye etti.

Rektör Türkdoğan, “İsrail tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyerek katliam yapıyor. Türk milleti olarak geçmişte olduğu gibi şimdi de Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Filistinli öğrencilerimize ALKÜ olarak sahip çıkacağız ve onların en iyi şekilde öğrenim görmeleri için ellimizden geleni yapacağız. Buradaki sergi, İsrail vahşetini bir kez daha gözler önüne seriyor. İsrail’in zulmünün durması için tüm dünyayı sağduyuya davet ediyoruz. Filistin’de hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Rektör Türkdoğan, serginin ardından Filistinli öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 5 gün boyunca ziyaretçilere açık olan sergi, daha sonra Malatya ve Samsun’daki üniversitelerde de düzenlenecek.