10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) milli ve profesyonel engelli sporcuların katılımıyla “Engelsiz Spor” konulu panel düzenlendi.

Engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek, hayat standartlarını yükseltmek için her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında farkındalık oluşturmak için düzenlenen Engelliler Haftası, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) dolu dolu geçti. Bu çerçevede, öğle yemeğinde bir araya gelen engelli sporcular, tecrübelerini ve başarılarını anlattığı “Engelsiz Spor” isimli panele katıldı. ALKÜ Eğitim Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen panelde; Ampute Milli Futbol Takım Fizyoterapisti Doç. Dr. Gürkan Günaydın, Ulusal ve Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımlarında klasifiker olarak görev alan Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Ampute Futbol Takımı ve Junior ve Genç Milli Takımı Antrenörü Tahir Güven, Antalya ASAT Belediye Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörü Hakan Sun, Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Mustafa Kalay, ve Ampute futbol takımından Ömer Süzen ve Bisiklet sporcusu Fırat Uğur tecrübelerini ve hatıralarını paylaştılar.

“Asıl engel kalplerdedir”

Panelin açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, engelli sporculara hayatlarında başarılar diledi. Engelli sporcuların tüm zorluklara rağmen mücadelelerinin takdire şayan olduğu vurgulayan Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, ”Ülkemizdeki milyonlarca engelliyi temsilen burada bulunan her bir kardeşimin azim ve kararlılıklarıyla bizlere örnek olduğunu, ilham verdiğini özellikle belirtmek istiyorum. Sizler engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu, başarının anahtarının öncelikle kişinin buna inanması olduğunu her gün ispat ediyorsunuz. Asıl engelin kalplerdeki, zihinlerdeki engel olduğunu hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Tüm engellilerimizin yaşadıkları zorlukları fark etmek ve kalplerde ve zihinlerdeki engellerin kalkıp, yapabilirliğin yüksek olduğu engelsiz bir hayat diliyorum” dedi

Engelsiz spora gönül verenler hatıralarını anlattı

Engelsiz spor panelinde fizyoterapist, antrenör ve sporcuların yaşadıkları deneyimler ve tecrübelere yer verilerek kazanımlarını anlattılar. ALKÜ’nün böyle bir programı düzenlediği için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aracı, “Engelli denildiği zaman aslında engeli bizler oluşturuyoruz. Artık ampute spor alanları çok gelişti ve dünya çapında başarılar elde ediyoruz. Artık engeli artık sokaklara ve sahalara taşıdık” dedi.

2 kez dünya şampiyonluğunun buna bağlı olarak kazanıldığını söyledi

Ampute Milli Futbol Takım Fizyoterapisti Doç. Dr. Gürkan Günaydın, konuşmasında Türkiye’de engelli sporunun son yıllarda çok geliştiğini ve 2 kez dünya şampiyonluğunun da buna bağlı olarak kazanıldığını söyledi. Günaydın konuşmasının devamında, deneyimlerini anlatırken engellilerin engelleri kaldırarak tarih yazacak başarılar elde ettiklerine şahit olduğunu söyledi. Günaydın daha sonra “Fizyoterapist bakış açısı ile “Engelsiz Spor”u anlatarak konuşmasını sonlandırdı. Panelin devamında; ASAT Ampute Futbol Takımı Antrenörü Tahir Güven, Antalya ASAT Belediye Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörü Hakan Sun, Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Mustafa Kalay’ı ve Ampute futbol takımından Ömer Süzen, spora nasıl başladıklarını, karşılaştıkları zorlukları anlattılar. Zaman zaman duygulu anların yaşandığı panelde katılımcılar, sporculara karşılaştıkları zorluklar hakkında sorular sordular. Panel Bisiklet sporcusu Fırat Uğur’un konuşmasıyla sona erdi.

Ampute ve engelli sporcuların yoğun katıldığı panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, Prof. Dr. Nilgün Tatar, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksek, Genel Sekreter Alper Özyürek, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, dekanlar, akademi ve idari personel katıldı.