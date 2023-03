Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanları unutmadı. Rektör Kalan ALKÜDERM markası tarafından hazırlanan kolonyaları kadın personele dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. ALKÜ’lü kadın personel, Rektör Kalan’a teşekkür etti.

Günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştiren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Öncelikle toplumsal yaşamın her alanına değer ve anlam katan, çalışan, üreten, hayata sevgi ve incelik katan başta eşim olmak üzere, ALKÜ ailesi üyelerinin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar her alanda kadınların büyük bir yeri ve başarılarının olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Geleceğimizin inşasında onların ne kadar hayati öneme sahip olduklarını unutmamalıyız. Kadınlarımızın toplumda hak ettikleri saygınlığı alması, bireysel hak ve özgürlüklerine sahip çıkması bakımından önemli bir farkındalık oluşturan bugün de kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum” dedi.