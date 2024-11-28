Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Alman Akademik Değişim Kurumu (DAAD) tarafından OnSET Almanca Seviye Tespit Sınavı gerçekleştirilmeye başlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik çalışmalarının yanı sıra uluslararası iş birliklerini de kararlılıkla sürdürüyor. Almanya’daki çeşitli burslardan faydalanmak isteyen öğrenciler, artık dil yeterliliklerini belgelemek için ALKÜ’de sınava girebilecekler. Alman Akademik Değişim Kurumu (DAAD) İstanbul ile yürütülen çalışmalar sonucunda OnSET Almanca Sınavı’nın ALKÜ’de düzenlenmesi kararlaştırıldı. Daha önce Almanca Dil Seviye Tespit Sınavı için İzmir, Ankara veya İstanbul gibi büyük şehirlere gitmek zorunda kalan akademisyen ve öğrenciler; bu sınava artık ALKÜ’de girebilecek. DAAD tarafından OnSET Almanca Seviye Tespit Sınavı’nın ilki ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinde yapıldı. Sınav öncesinde Mühendislik Fakültesinde DAAD yetkilileri tarafından Almanya bursları hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerin ardından ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu; DAAD İstanbul yetkilileri Elvan Yılmaz Gümüş ve Murat Kemaloğlu ile ALKÜ Öğretim Üyesi ve DAAD Bölge Lektörü Doç. Dr. Gülru Bayraktar’ı makamında ağırlayarak sınav süreci hakkında bilgi aldı.

Sınava yoğun ilgi oldu

Sınav, Mühendislik Fakültesinin tam donanımlı Bilgisayar Laboratuvarı’nda yoğun ilgi nedeniyle iki oturumda gerçekleştirildi. Sınava başvuran 64 kişiden birçoğu, Almanya’daki burslardan faydalanabilecek seviyede başarılı oldu. Ayrıca ALKÜ’nün davetiyle Alanya Üniversitesinden de 8 öğrenci sınava katıldı. OnSET Almanca Sınavı, her yıl düzenli olarak tekrarlanacak ve öğrencilerin Almanya burslarından tam anlamıyla yararlanabilmeleri için önemli bir destek sunmaya devam edecek.