Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu’nun katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Kurban Bayramı öncesi her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Tatar ve Genel Sekter Alper Özyürek de hazır bulundu. Rektörlük fuaye alanında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine çok sayıda akademik ve idari personel katılım gösterdi. Törende, tek tek ALKÜ Ailesi ile bayramlaşan Rektör V. Gökceoğlu, “Kurban Bayramı sürecine girerken Alanya olarak hepimiz buruğuz. Şehidimiz var. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah Kurban Bayram’ında sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Mübarek Kurban Bayramı’nın başta şehit aileleri olmak üzere ALKÜ ailesine ve bütün İslam âlemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.