Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, gündüz bilimsel oturumlarla, akşam ise sanatsal etkinliklerle göz doldurmaya devam ediyor. Azerin, konseri de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, gündüz bilimsel oturumlarla, akşam ise sanatsal etkinliklerle göz doldurmaya devam ediyor. Azerin, konseri de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

ALKÜ ev sahipliğinde düzenlenen 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu bilimsel ve sanatsal etkinliklerle sürüyor. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda geniş katılımla açılışı gerçekleştirilen sempozyumun ilk gününde alanında uzman bilim insanları tarafından verilen konferanslar hem katılımcılar hem de öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Bilimsel oturumların ardından ‘Çırpınırdın Karadeniz’ yorumuyla gönüllerin sevgisini kazanan ‘İki Devlet, Bir Millet’ sözünü yaşatan Azerin’in konseri ile ALKÜ’de kardeşlik ve birlik rüzgarı estirdi.

Konsere katılanlar tarafından şarkıları coşkuyla takip edilen Azerin, Alanya’da ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde bu havayı yaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Dostluk rüzgarı esti"

Konserde günün anlam ve önemine dair hediye takdiminde bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, sempozyumunun sadece bilimsel oturumlarla değil, gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de hafızlarda iz bırakmak istediklerini belirtti.

Rektör Kalan, "Her geçen gün çıtamızı bir üst basamağa koyarak ilerlemek konusunda inancımız ve gayretimiz tamdır. Yapacağımız her bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bir öncekinin önünde işler yapma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bizleri kırmayarak kendisini ALKÜ’de ağırlama fırsatını bizlere veren Azerin hanımefendiye öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Ayrıca şarkılarıyla bugün burada bizlere yaşattığı kardeşlik ve birlik duygusu için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Konser, izleyenlerin de hep bir ağızdan eşlik ettiği ‘Çırpınırdın Karadeniz’ eserinin seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Alanya Belediyesinin katkılarıyla ALKÜ Kestel Yerleşkesi Amfitiyatroda gerçekleştirilen konsere ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sempozyuma katılan davetliler, ALKÜ’lü akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.