Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde “17. Adli Tıp Çalıştayı Tıbbi Uygulama Hatalarına Güncel Yaklaşım” isimli çalıştay düzenlendi.

TURAZ Bilim Derneği tarafından adli tıp çalışmalarında önemli konuların ele alındığı “17. Adli Tıp Çalıştayı Tıbbi Uygulama Hatalarına Güncel Yaklaşım” isimli çalıştay, 8-10 Kasım tarihleri arasında ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve ALKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş, böyle önemli bir organizasyonu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin çatısı altında yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Celbiş, çalıştayın sağlık alanında bilimsel ilerlemeye katkı sağlayacağı gibi özellikle sağlık sektöründe çalışan sağlık personelinin hukuki süreçlerini ele alarak, son yapılan yasal düzenlemelerle ilgili kapsamlı bir bilgi aktarımı olacağını kaydetti.

“Çalıştay, akademik ve mesleki açıdan değerli”

Programın açılışında konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ise, çalıştayın hem akademik hem de mesleki açıdan büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu organizasyon hem sağlık çalışanları hem de hastalarımız için daha güvenli bir ortam oluşturma yolunda önemli bir çalıştaydır” dedi.

Bayramoğlu, “ALKÜ olarak bu organizasyonu yaparken sağlık hizmetinde yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Çalıştay sayesinde mesleki sorumlulukları daha iyi anlamaya çalışarak hem hastalarımız hem de meslektaşlarımız için daha güvenli bir ortam oluşturmak istiyoruz. Bu etkinliği yaparken de, planlarken de amacımız budur. Çalıştayda alanında uzman çok değerli isimler ve katılımcılarımız var. Onların bizlere gün sonuna kadar katacağı çok değerli bilgileri var. Herkese katılımları ve değerli katkıları için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Adalet dengesini korumalıyız”

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, sağlık sektöründe yapılan yasal düzenlemelerin sağlık çalışanlarının hukuki güvenliği açısından önemine değinerek, yasal mevzuatın adalet dengesini koruması gerektiğini ifade etti. Tekin, “Yasal düzenlemelerle sağlık alanında çalışan bütün unsurları koruyan bir yasal mevzuatımız var. Eksikleri vardı. Son yapılan düzenlemelerle bu eksikler giderildi. Bu alan çok farklı bileşenleri olan bir alan. Bu konunun bir tarafında mağdur taraf var, bir tarafında yargı var. Bir tarafında da tıbbi müdahalede bulunmuş doktorlarımız ve sağlık görevlilerimiz var. Bir tarafında onlarla ilgili şikayetleri değerlendirebilecek uzmanlarımız var. Öyle bir şey yapmalıyız ki tüm tarafların adalet dengesini korumalıyız. Sağlık alanında çalışan kişi kendini hukuki olarak güvende hissetmeli” dedi.

Çalıştayda Sağlık Bakanlığı Acil Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar ile Sağlık Bakanlığı Mevzuat İşleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Şehmus Ertekin’in yaptığı açılış konuşmalarının ardından panel oturumlarına geçildi. Başkanlığını Prof. Dr. Osman Celbiş’in yaptığı 1. panel oturumunda yargı, sağlık ve akademinin kıymetli isimleriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Acil Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, kendi alanıyla önemli bilgiler aktardı. Ardından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Şehmus Ertekin, sağlık çalışanlarına yönelik hukuksal düzenlemeler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Panelin devamında “Kusursuz Cinayet” kitabının yazarı Prof. Dr. Halis Dokgöz katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

İki gün süren çalıştayda, hekimler, hukukçular ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tıbbi uygulama hatalarına yönelik güncel yaklaşımları tartışarak, alanlarında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Çalıştay, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden katılan bilim adamlarının katkılarıyla zenginleşerek, sağlık ve hukuk camiasına ışık tutacak önemli çıktılar sundu.

Çalıştayın açılışına Sağlık Bakanlığı Acil Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Şehmus Ertekin, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve ALKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse ve alanında uzman bilim adamları katıldı.