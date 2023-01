Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2022 yılında akademik olarak yükselmeye hak kazanan ve akademik başarı gösteren öğretim üyeleri için “Akademik Biniş Giyme ve Ödül Töreni” düzenledi.

ALKÜ) tarafından geleneksel hale dönüştürülen "Akademik Biniş Giyme ve Ödül Töreni” bu yılda gerçekleştirildi. 2022 yılında akademik olarak aşama kaydeden öğretim üyeleri için düzenlenen tören ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen törene ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu ve Prof. Dr. Nilgün Tatar ile dekanlar, akademisyenler ve akademisyenlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başlayan tören, müzik dinletisi ile devam etti. Törende 2 profesör, 23 doçent ve 19 doktor öğretim üyesi olmak üzere 44 akademisyen, unvanlarını yükseltmeye hak kazandı. Ayrıca törende, ALKÜ’de bilim ve sanat çalışmalarını desteklemek, ulusal ve uluslararası yayınları teşvik etmek, akademik personelin motivasyonunu artırmak amacıyla 2022 yılında yaptığı akademik çalışmalar sonucunda, 5 akademisyen “Akademik Tanınırlık Ödülü”, 11 akademisyen ise “Akademik Başarı Ödülü” almaya hak kazandı. Ödülü almaya

hak kazanan akademisyenlere, ödüllerinin yanı sıra adlarına yapılan fidan bağışı dolayısıyla “Fidan Dikim Sertifikası” ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından takdim edildi. Daha sonra Rektör Kalan, unvan olarak yükselen akademisyenlere cübbelerini giydirdiği Akademik Biniş Giyme Törenine geçildi.

"İş birliğine açık bir üniversiteyiz"

Törende konuşan Rektör Kalan, unvan olarak yükselmeye hak kazanan akademisyenler ile ödül alan akademisyenleri tebrik ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Üniversitelerin ülkelerin en önemli ve en kutlu kurumlarından biri olduğuna vurgu yapan Kalan, " Çünkü geleceğin teminatı gençlerimizin akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin asıl şekle girdiği öğretim yuvalarıdır. Bilginin güç, bilimsel üretimin üstünlük ve bilgi paylaşımının esas olduğu günümüzde üniversitemiz de bilgiye erişimi kolaylaştırmak, gelişim ve yenilikçilik esaslı projeleri üretmek, toplumla buluşturmak ve belki de en önemlisi, halkın üniversitesi olmakla yükümlüdür. Bunun için kurumsal ve toplumsal birliktelikler gerçekleştirerek her düzeyde iş birliğine açık bir üniversite olmayı önemsiyoruz. Akademik, bilimsel ve toplumsal çok yönlü iş birliklerine dayanan projelerimiz de bunun en önemli kanıtıdır”dedi.

"Hayırseverlere övgü"

Üniversitenin başarıyla yürüttüğü çalışmaların bazılarına değinen Rektör Kalan, “Hayırsever Apaydın ailesinin desteğiyle geçtiğimiz günlerde Kestel yerleşkesine temelini attığımız Sağlık ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezinin kaba inşaatını kısa süre içinde bitirdik. Hayırsever Hacıkadiroğlu ailesinin bağışı ile ALKÜ Araştırma Merkezi Laboratuvar Binası için bir protokol imzaladık. Bilimsel araştırmalar ve AR-GE faaliyetlerine imkan sağlayan üst düzey teknolojiyle donatılacak. Bilimsel araştırmalarına ciddi ivme kazandıracak bir ihtiyaç olan “Deney Hayvanları Laboratuvarı”nın da bu araştırma kompleksi içinde yer almasını planlıyoruz. Bunun dışında “Kampüs GES” i hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimiz için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurt kapasitesini Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımızın ile Alanya Belediyemizin gayretli çalışması ile kapasiteyi arttırdık. Ayrıca Kestel yerleşkemiz içerisine gelecek yıl yapılacak yurt binası için 15 dönüm yer tahsisi yapıldı”ifadelerini kullandı.

"Üniversitemizi iyi noktalara taşıyacağız"

Konuşmasının son bölümünde akademisyenlere seslenen Rektör Kalan, “Büyük gelecekleri hayal etmek ve bunu gerçekleştirmek her zaman bilimin ve aynı zamanda öğrenmenin merkezinde olmuştur. Geleceği inşa etmek yeni nesle, gençlere bağlı olacak. Aslında dolaylı olarak siz değerli hocalarımıza bağlı olacak. Üniversitemizde geleceğe dair güzel hedefler, başarmayı düşündükleriniz ve planladığınız hususlar, bizler için de mutluluk ve gurur verici. Bu hedeflerin tamamına ve daha fazlasına hep birlikte ulaşacağımızı umut ediyorum. Üniversitemizdeki eğitim kalitesini belli bir standardın üzerine taşıyarak alanında yetkin ve nitelikli mezunlar yetiştirebilmek için verdiğiniz gayretin pek tabi farkındayız. Bizim temennimiz de sizlerin öncülüğünde iyi yetişmiş, değerlerine bağlı, dünyayı bilen, tanıyan, sorumluluk taşıyan gençlerimizin yetişmesidir. Sizlerin de özverili çalışmaları ve üstün katkıları sayesinde Üniversitemizi her geçen gün daha ileri bir noktaya taşıyoruz. Hep birlikte ilmek ilmek dokuyarak oluşturduğumuz üniversitemizin kurumsal kimliğini, her geçen gün daha yükseğe taşımak gayesiyle de fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel araştırmalarınız, çalışmalarınız ve projeleriniz yalnız Üniversitemizi bir üst basamağa taşımamakta, ülkemizin kalkınmasına da katkı sunmaktadır ve ülkemizi bir üst

basamağa taşımaktadır” diye konuştu. Program toplu olarak çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.