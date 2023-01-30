Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Türk Hava Kurumu (THK) arasında hava sporlarının geliştirilip yaygınlaştırılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Türk Hava Kurumu (THK) arasında hava sporlarının geliştirilip yaygınlaştırılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birliği protokollerini artırmaya devam ediyor. Hava sporları branşlarının (yamaç paraşütü, model uçak, çok hafif hava araçları, paraşüt, planör) geliştirilip yaygınlaştırılması ve uygulama faaliyetlerinde bulunulmasıyla ilgili olarak yürütülecek çalışmalar için ALKÜ ve Türk Hava Kurumu (THK) arasında iş birliği protokolü imzalandı. ALKÜ Senato Salonunda gerçekleştirilen protokol törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkan Vekili Ali Yüksel’in yanı sıra THK Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Tatar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yasemin Yalçın katıldı. İmzalanan protokol sayesinde eğitimler THK bünyesinde görev yapan alanında uzman öğretmenler tarafından verilecek, bunun yanında aldıkları eğitimler sonrası öğrenciler hem teorik hem de pratik anlamda tam yetkin olacaklar.

“Çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Türk Hava Kurumu ile ALKÜ arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde duyduğu memnuniyetini dile getiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hava sporları alanında Alanya’nın potansiyeli çok yüksek. Biz bu potansiyeli ALKÜ olarak kısmen yamaç paraşütü ile aslında hayata geçiriyoruz. Hava sporlarının Alanya başta olmak üzere ülkemizde de tanıtılması ve yaygınlaştırılması için ülkemizin en önemli lokomotif kuruluşlarından olan Türk Hava Kurumu ile iş birliği yaptık. Yaptığımız iş birliği anlaşması çerçevesinde alanında uzman kişiler tarafından verilecek eğitimler sonrası üniversitemizde yetişen öğrenciler, nitelikli bireyler olarak mezun olacaklar. Bu iş birliğinin, ALKÜ ve THK başta olmak üzere, Alanya ve ülkemiz açısından da önemli bir kazanım olacağı düşüncesindeyim. Katkılarından dolayı Türk Hava Kurumu yetkililerine ve sağlayacakları katkılardan dolayı Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültemizin kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Üniversite olarak her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz” dedi.

Rektör Kalan’a teşekkür

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkan Vekili Ali Yüksel, “Bugün imzalayacağımız protokolün iki amacı var. Birincisi hava sporlarının gelişimi alanında üniversitemiz, Türk Hava Kurumuna çalışmalarıyla ilgili destek verecek. Türk Hava Kurumu da bütün imkanlarını üniversitemizin çalışmalarına açacak. Böylece ülkemizde hava sporlarının gelişimine katkı verilmiş olunacak. Bir diğer önemli husus ise Türk Hava Kurumunun hava sporları ile ilgili çalışmalarına verdikleri büyük destekler için üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.