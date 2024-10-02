Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’ye kurulması planlanan “Teknopark”ın hızlanması için Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile fikir alışverişinde bulundu.

Akademik-bilimsel çalışmaları ve projeleriyle bilim dünyasına katkı sunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bilim alanında fark getirecek yeni projelerine başlıyor. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından üniversiteye kurulması için projelendirilen Teknopark için girişimler devam ediyor: Rektör Türkdoğan, ALKÜ’ye kurulması planlanan Teknopark projesi için Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile görüştü. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlük makamında yapılan görüşmede, Teknopark’ın kurulmasıyla birlikte kamu-özel sektör iş birlikleriyle öğrencilerin kendi alanlarında şehri birleştirecek projelerin üretileceği konuşuldu. Rektör Türkdoğan yaptığı konuşmada, “Üniversitemize Teknopark kurmayı amaçlıyoruz. Teknopark’ta yapılan AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiğimiz ürünleri ve projelerimizi sahaya sunmak istiyoruz.” dedi. Ziyaretin devamında Gebze Teknik Üniversitesi ile ALKÜ arasında iş birliği imkânları ele alındı. Rektör Türkdoğan ziyaret sonrası Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’a destekleri ve tecrübelerini paylaştığı için teşekkür etti.

Alanya AR-GE çalışmalarıyla öne çıkacak

Teknopark’ın faaliyete geçmesiyle birlikte kamu-özel sektör iş birlikleri sayesinde bilimsel alanlarda projeler üretilecek. Yapılacak AR-GE çalışmalarıyla sektörel alanda uzmanlaşma olacak ve kalite de en üst seviyelere yükselecek. Üniversite/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşları; aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürecekler. Yapılan çalışmalarda kurumlar birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleri oluşturacak.