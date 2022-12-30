Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmaları ile toplumun beğenisini kazandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmaları ile toplumun beğenisini kazandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı protokolü ile devam eden 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi tüm hızıyla devam ediyor. 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Nermin Günebakan’ın ortaya koyduğu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Tazelenme öğrencileri Alanya Gedevet Yaylası Dere İlköğretim Okulunu ziyaret etti. 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin ders müfredatlarında yer alan “Elişi Örgü ve Tadilat” dersleri çerçevesinde öğrencilerin için ördükleri bere, atkı ve çoraplar Alanya Gedevet Yaylası Dere İlköğretim Okulu öğrencilerine hediye edildi. Proje çerçevesinde öğle yemeğinde çocuklarla buluşan Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, ayrıca okul kütüphanesine de kitap bağışında bulundu. Programın devamında çocuklarla birlikte şarkılar söyleyerek, oyunlar oynayan yaş almış öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doçent Nalbant: “Proje meyvesini veriyor”

Etkinliğe katılan ALKÜ Tazelenme Üniversitesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant “Üniversite ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2 Aralık 2021 tarihinde imzalanan protokolle çalışmalarına başladığımız proje artık meyvelerini vermeye başladı. Bu proje bilindiği üzere ömür boyu öğrenen insanlar oluşturarak, yaşlılığın gülen yüzünü topluma gösteren ve yaşlıya saygı kavramına yeni bir boyut ekleyen, çağdaş, demokratik ve insancıl bir projedir. Yaş almış bireylere tazelenme için yeni bir fırsat vermektedir. Bu bağlamda onların da kendi içlerinde ortaya koydukları sosyal sorumluluk projelerini üniversite olarak destekliyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’a teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, toplumda yaş almış bireylerle ilgili pek çok proje üretmekte ve hizmet vermeye devam etmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar Üniversitemizin öncelikli hedefi olan şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek ve topluma her anlamda hizmet etmek düşüncesini de pekiştirmektedir” dedi.

ALKÜ Tazelenme Üniversitesinin kampüsünde bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanırken öte yandan uygulamalı derslerle yaş almış öğrencilerin yetenekleri de keşfedilemeye devam ediyor.