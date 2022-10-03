Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER), sağlık turizmine katkı sağlayacak Kozmetik Jinekoloji Master Class ve Canlı Cerrahi kurslarına devam ediyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER), sağlık turizmine katkı sağlayacak Kozmetik Jinekoloji Master Class ve Canlı Cerrahi kurslarına devam ediyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER), Kozmetik Jinekoloji Master Class ve Canlı Cerrahi kurslarına devam ediyor. Alanya’yı sağlık turizmi konusunda daha ileri noktalara getirebilmek amacıyla ALKÜ Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) kurulduğu günden bu yana düzenlediği eğitimler, seminerler ve gerçekleştirdiği programlarla adından sıkça söz ettiriyor. ALKÜ SATUMER Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Aslan tarafından 27-29 Eylül tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen kursun ilk günü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda, kursiyerlere Kozmetik Jinekoloji Master Class ve Canlı Cerrahi teorik eğitiminin verilmesiyle başladı. Ardından eğitimlerin uygulamalı yapıldığı kursta, ALKÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş da katılarak katkılarda bulundu.

“Alanya’nın sağlık turizminde tercih edilir bir yer olmasını istiyoruz”

Kırgızistan, Libya, Kazakistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Sudan’dan toplamda 11 kursiyer doktorun katıldığı organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan ALKÜ SATUMER Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Aslan, yurt dışından gelen doktorların eğitimlerine ALKÜ’lü doktorların da katılım sağladığını belirterek eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı olarak başarıyla tamamladığını ifade etti. Aslan konuşmasının devamında, “Bu eğitimleri SATUMER üzerinden düzenleyerek dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda kursiyer temin ediyoruz. Bu da ayrıca hem ülkemiz hem de bölgemiz için döviz kazandıran bir faaliyet olarak ayrı bir fayda sağlıyor. Alanya’nın sağlık turizminde de tercih edilebilir bir yer olması için önemli faaliyetler yürütüyoruz” diye konuştu.