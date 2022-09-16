Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için temel atma töreni düzenledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için temel atma töreni düzenledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın girişimleri ve Apaydın Ailesi’nin desteği ile önceki günlerde imzalanan sağlık merkezi protokolü hayat buluyor. Tamamlanan hazırlıkların ardından Kestel Yerleşkesine yapılacak olan Sağlık ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için temel atma töreni yapıldı.

Bağışçı aliye teşekkür

Temel atma töreninde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin İsa Küçülmez’den başlayarak bugüne gelene kadar sadece kamunun imkanları ile değil aynı zamanda hayırseverlerin bağışları ile de büyük yol katettiğini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Şu an aramızda fiziken bulunmasa da her daim ALKÜ ailesinin kalbinde olacak olan tüm hayırseverlerimize ve bağışçılarımıza bir kez daha şükranlarımı arz etmek istiyorum.” dedi. Konuşmasının devamında Rektör Kalan; “Bugün temelini atacak olduğumuz Sağlık Ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi başta ALKÜ ailesine olmak üzere Sağlık Turizmi anlamında şehrimize ve ülkemize de önemli katkılar sağlayacaktır. Bunun da ötesinde Kestel bölgesinin ve yerleşkemizin yaklaşık 14 -15 bin insana hizmet verdiğini düşünecek olursak bir sağlık merkezine de ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Bu doğrultuda Apaydın ailesi ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde sağ olsunlar üniversitemize özellikle Kestel’deki hemşerilerimize katkı sağlamak maksadıyla böyle bir bağışın içerisinde bulunmayı kabul etmişlerdir. Yaklaşık üç ay önce ilk proje taslağımızı kendilerine sunduk, yerimizi, gösterdik ve planımızı anlattık. Bu planda neleri gerçekleştirmek istediğimizi ortaya koyduk. Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda imzaladığımız protokol ile de bunu resmiyete döktük.” diye konuştu. Alanya’nın hayırsever bir şehir olduğunu ifade eden Rektör Kalan devamında başta hayırseverler bağışçılar olmak üzere sivil toplum örgütleri ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

Ardından hayırsever bağışçı Engin Apaydın da konuşmasına “Vatan için bir çivi çakmaya biz de niyetlendik.” diyerek sözlerine başladı. Konuşmasının devamında başta ALKÜ’ye olmak üzere Kestel bölgesine büyük faydalar sağlayacak olan Sağlık ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezini kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Merkezde neler olacak

Sağlık Merkezi’nin zemin kat girişinde 30 metrekarelik hasta kabul ve bekleme alanı, üst katında ise 19 metrekarelik 6 adet doktor muayene odası, 38 metrekarelik hasta gözlem odası, 16 metrekarelik kan alma ve aşı odası ve buna bağlı olarak 15 metrekarelik laboratuvar ve ayrıca personel için dinlenme ve soyunma odaları mevcut olacak. Fizyoterapi Merkezi zemin kat girişinde ise 58 metrekarelik hasta kabul ve bekleme alanı bulunacak. Üç adet 15 metrekarelik, bir adet 28 metrekarelik fizyoterapi odası olmakla birlikte bir adette 72 metrekarelik spor aletlerinin de yer alacağı büyük bir fizyoterapi salonu olacak. Her iki alan içerisinde giriş çıkışlar için de engelli rampası yapılacak. Sağlık Merkezi toplam 798 metrekarelik alana iki katlı olacak şekilde inşa edilecek.

Törene, ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Prof. Dr. Arife Uslu Gökçeoğlu ve Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, ALKÜ Genel Sekreteri Alper Özyürek, Bağışçı Apaydın ailesi, mülki ve idari amirler, dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı.