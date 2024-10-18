Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim kurumlarının değerli olduğunu belirterek, bağların güçlenmesi açısından eğitim sektörünün önemli bir noktada olduğunu söyledi. Tatar, Rektör Türkdoğan’ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, eğitim alanında sürdürdükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ise üniversite hakkında detaylı bilgi vererek, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli davasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Rektör Türkdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’ı üniversitede bir konferans vermek üzere davet etti. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.