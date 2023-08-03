Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Vekili Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu’ndan görevi devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Vekili Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu’ndan görevi devraldı. Senato Salonunda düzenlenen devir-teslim törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Tatar, Genel Sekreter Alper Özyürek, dekanlar, daire başkanları, merkezi birim müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.

Devir teslim töreninde görevi devreden Rektör Vekili Prof. Dr. Gökceoğlu, bugünün ALKÜ için bir değişim ve başlangıç günü olduğunu vurguladı.

1 yıla yakın Rektör Yardımcılığı bir buçuk ayı geçen sürede de Rektör Vekilliği görevi yaptığını hatırlatan Gökceoğlu, “Bu süre içinde herkesle iş birliği yaptık, emekleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. ALKÜ, bölgesi için çok önemli bir üniversite. Bu bakımdan Rektörümüz, ALKÜ’nün gelişmesi için daha güzel projeler yapacaktır ve bizler de bu anlamda her zaman destek olacağız. Tüm ALKÜ Ailesine destekleri için teşekkür ediyorum. Bayrağı Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a devrederek hayırlı olmasını diliyorum. Hocamızı tebrik ederek ALKÜ Ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“ALKÜ’yi daha üst seviyelere çıkaracağız"

ALKÜ Rektörü olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, samimi bir ortamda karşılanmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi.

“Üniversitemizin daha çok gelişmesi için bu samimi ortamda güzel işler yapacağımızı düşünüyorum” diyen Rektör Türkdoğan,

“Burada çok güzel bir potansiyel ve hizmet alanı var. Sizlerle birlikte ALKÜ’yü bir iki tık değil, daha üst seviyelere çıkaracağımızı düşünüyorum. Yarım kalan projeleri devam ettireceğiz, yeni projelere başlayacağız. Burada önemli olan doğru bildiklerimizden vazgeçmediğimiz sürece vatanımıza milletimize sahip çıktığımız sürece aşamayacağımız engeller yok. Birlikte kardeş olduğumuz, ele ele verdiğimiz sürece her türlü zorluğun aşılacağını düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Vekili Gökceoğlu ve Rektör Prof. Dr. Türkdoğan, birbirlerine çiçek takdim ederek devir teslim gerçekleşti.