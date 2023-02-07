Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü, 10 ili etkileyen depreme ilişkin afet bölgesinde bulunan öğrenciler, personel ve ailelerin durumlarını öğrenmek ve ihtiyaç duyulan desteği sağlamak amacıyla "Acil Çağrı Merkezi"nin hizmete açıldığını duyurdu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü, 10 ili etkileyen depreme ilişkin afet bölgesinde bulunan öğrenciler, personel ve ailelerin durumlarını öğrenmek ve ihtiyaç duyulan desteği sağlamak amacıyla "Acil Çağrı Merkezi"nin hizmete açıldığını duyurdu.

ALKÜ Rektörlüğünde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depreme ilişkin üniversitenin ilgili birimlerinin katılımıyla koordinasyon kurulu oluşturularak alınacak önlemler görüşüldü. ALKÜ Rektörlüğü, depremden etkilenen illerde ikamet eden ve ALKÜ’de öğretimine devam eden öğrencilere sınav ve devam konularında gerekli kolaylıkların sağlanacağını açıkladı. Depremden etkilenen öğrencilerin bu gibi konularda mağduriyet yaşamamaları için gereken düzenlemelerin yapılacağını belirten ALKÜ Rektörlüğü, deprem bölgesindeki tüm öğrenci ve personelin ihtiyaçlarını belirlemek için de Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında "Acil Çağrı Merkezi" oluşturulduğunu kaydetti. Acil Çağrı Merkezine 0242 510 6161-0242 510 6162 numaralarından ulaşılabilecek.

"Yardım kampanyası için çağrı"

ALKÜ Rektörlüğü, depremden etkilenen bölgelere yetkili kurumlar aracılığı ile gönderilmek üzere de yardım kampanyasının başlatıldığını duyurdu. Rektörlük; eldiven, bot, çizme, mont, bere, ısıtıcı, tüp yatak, yastık, yorgan, battaniye, gıda malzemeleri, çocuk ve bebek malzemeleri, çocuk maması, temizlik ile hijyen malzemeleri gibi yardım malzemelerinin ALKÜ Yaşam Merkezinde görevli personele bırakılabileceğini belirtti.

"Yaraları birlikte saracağız"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ ailesinin depremden zarar gören vatandaşlara destek olmak için de harekete geçtiğini vurguladı. Afetin etkilerinin mevsimden dolayı daha yoğun hissedildiğini belirten Rektör Kalan, "Devletimiz, vatandaşlarımıza yardım götürmek için elinden gelen tüm imkanları seferber etmiştir. Milletimizin desteği ile de ele ele vererek yaraları her zaman olduğu gibi yine birlikte saracağız. ALKÜ olarak bizler de elimizi taşın altında koyduk. İhtiyaç duyulması halinde AFAD ile koordineli olarak gönüllü personellerimiz ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’ndan oluşan ekibin bölgeye sevkini sağlayacağız. Biz de tüm imkanlarımızla depremden zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.

"ALKÜ’lü doktorlar deprem bölgesine gidiyor"

Ayrıca, ilk etapta İl Sağlık Müdürlüğü koordinesiyle ALKÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seçer ile Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Günizi deprem bölgesine tıbbi destek vermek için yola çıktı. ALKÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Fakültesinden AFAD gönüllüsü 11 öğrenci de deprem bölgesine gidip arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.