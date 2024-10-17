Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) koordinasyonunda Türkiye’nin güneyi ve batısındaki kuşları inceleyen Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu’ndan sonra şimdi de Kıbrıs’ın ilk Kuş Halkalama İstasyonu KKTC Karpaz’da kurularak araştırma ve eğitim faaliyetlerine başladı.

ALKÜ koordinasyonluğunda kurulan Türkiye’nin güney ve batı kıyı bölgelerindeki kuşları inceleyen 4 istasyondan birisi olan Serik’teki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu’ndan sonra şimdi de Kıbrıs’ın ilk kuş halkalama istasyonu kuruldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Kuş Araştırmaları ve Çevre Eğitimi Derneği (Antalya-KUÇEDER) ile Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü (KKTC) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü kapsamında Kıbrıs’ın ilk Kuş Halkalama İstasyonu Karpaz’da (KKTC) kurularak araştırma ve eğitim faaliyetlerine başlandı.

Koordinatör Doç. Dr. Karaardıç: "Karpaz istasyonu çok önemli"

ALKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Karaardıç’ın koordinatörlüğünde kurulan Karpaz Kuş Halkalama İstasyonu’nda, kuşların yakalanmasında kullanılan sis ağlarının kurulmasıyla çalışma 4 Ekim 2024 tarihinde başlatılıp kısa süre içinde 15 farklı kuş türünden 200 kuş yakalanarak halkalandı. Sonbahar göç dönemi kuş halkalama çalışması, kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Koordinatör Doç. Dr. Karaardıç, Kıbrıs’ta kurulan Karpaz Kuş Halkalama İstasyonu’nun önemi hakkında bilgi vererek, “Doğu Avrupa kuş göçlerinde Akdeniz’in doğusu önemli bir coğrafi bariyerdir ve Kıbrıs ile Türkiye göçmen kuşların uzun, tehlikeli göç yolculuklarında dinlenme, beslenme ve gizlenmeyi sağlayacak istasyon konumundadır. ALKÜ’nün yürütücülüğünü ve koordinatörlüğünü yaptığı, Türkiye’de dört kuş halkalama istasyonundan biri olan Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonu’nda uzun yıllar araştırmalar gerçekleştirildi. 17 farklı Avrupa ülkesinden gelen geri bildirimlere göre Orta ve Doğu Avrupa popülasyonlarının ilkbaharda Türkiye’nin güneyinde Antalya’dan kuzey ve kuzeybatı istikametinde göçlerine devam ettikleri sonucuna ulaşıldı. Çok kritik derecede öneme sahip Kıbrıs adasında, günümüze kadar kuş göçleri ile ilgili önemli verilerin elde edilmesine olanak sağlayan bir kuş halkalama istasyonu yoktur. Bu bilgiler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuş göçleri açısından önemi anlaşılmaktadır. Türkiye’nin güneyinde yer alan Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu (Antalya) ile Kıbrıs arasındaki yakınlık, İsrail halkalı geribildirim verileri KKTC’de en az bir olmak üzere kuş halkalama istasyonlarının faaliyete geçmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Doğu Akdeniz ve Doğu Avrupa kuş göçleri ile ilgili eksik bilgilerin tamamlanmasına, uluslararası iş birliği araştırmaların yapılmasına katkı sağlayacak olan bu araştırma merkezlerinin ilki; ALKÜ, KUÇEDER ve Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Karpaz yarımadasında (KKTC) kuruldu. İstasyonun kurulmasında büyük desteği olan ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Kenan Ahmet Türkdoğan’a ve ALKÜ ailesine teşekkür ederim” dedi.

Rektör Türkdoğan: "Bilime katkı sunmaya devam ediyoruz"

Türkiye’deki 4 kuş halkalama istasyonundan Samsun’daki Cernek, Iğdır’daki Aras, Ankara’daki Eymir ve Antalya’daki Boğazkent aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu istasyonlarda çalışmalar; DKMP Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor. Kıbrıs Karpaz Kuş Halkalama İstasyonu’nun kurulmasıyla birlikte ALKÜ koordinatörlüğünde kurulan ikinci kuş halkalama istasyonu oldu. ALKÜ’nün bu başarısını ve gayretini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “ALKÜ olarak bilime ışık olmaya, en büyük katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Dünya ve ülkemizdeki kuş türleri ve göç yollarının yanında birçok bilgi de bu istasyonlarımızda ortaya çıkacak. Bilim dünyası adına önemli bir gelişme olan Karpaz Kuş Halkalama İstasyonu’nun bilim camiasına hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.