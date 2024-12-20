Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, Türkler Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulunun bahçesindeki spor alanlarını yenilerken, bir başka öğrenci gurubu da Antalya’daki köy okullarında “Narin Çocuklar Kütüphanesi” projesini başlattı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Türkler Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulunun bahçesindeki spor alanlarının çizgileri, okul çeşmesi, bayrak direği, kale direkleri üniversite öğrencileri tarafından boyandı. Prof. Dr. Yavuz Yıldız danışmanlığında ve gönüllülük projesi kapsamında okul bahçesinde öğrencilerin spor ve eğitsel oyunlar amacıyla kullandıkları alanların yeniden düzenlenmesi sonrasında futbol, basketbol, voleybol topları ve diğer spor malzemeleri okula hibe edildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverlerin destekleri ile yenilenerek daha kullanışlı bir görünüme kavuşturulan okul bahçesinde etkinlik düzenlendi ve eğitsel oyunlar oynandı. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin özverili çalışmalarının ve gönüllülük projeleri kapsamında özellikle kırsal kesimdeki okullara desteklerinin devam edeceğini belirten Prof. Dr. Yavuz Yıldız, halihazırda iki farklı okula sunulabilecek desteklerle ilgili okul yöneticileri ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

"Narin Güran’ın ismi kütüphanelerde yaşayacak"

ALKÜ Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu daha iyi bir gelecek için faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Topluluk, tüm Türkiye’yi derinden sarsan ve Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın adını yaşatmak için “Narin Çocuklar Kütüphanesi” projesini başlattı. Antalya’daki köy okullarında eğitim gören çocukların bilgiye erişim imkanlarının artırılması hedeflenen kütüphanenin ilki, 20 Kasım 2024 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Avsallar 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda açıldı. Proje ile kırsal bölgelerde eğitim gören çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmak, eğitim haklarını desteklemek, zengin öğrenme kaynakları sunmak, toplumda çocuk haklarına duyarlılık oluşturmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak hedeflendi. İlk kütüphanenin açılışına ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, UCİM-Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanları Saadet Özkan ve Yücel Ceylan, Akdeniz Üniversitesi Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu ve ALKÜ Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu öğrencileri katıldı. Çocuklar için özel olarak düzenlenmiş oyunlar, danslar, müzikler ve eğlenceli aktivitelerin de yer aldığı açılışta öğrenciler doyasıya eğlendi.