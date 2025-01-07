Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde kurulacak Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bölgedeki kurumlara ve özel sektörlerin enerji yönetimi ihtiyacına yönelik uzmanlar yetiştirilecek.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kestel Yerleşkesine Apaydın İnşaat firması tarafından yapılan ve inşaat süreci devam eden Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; hayırsever iş insanı Mustafa Apaydın, kardeşleri Tuncer ve Engin Apaydın ile bir araya gelerek binada ALKÜ Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de yer alması için protokolü yeniledi. Yenilenen protokolde hayırsever firma tarafından yaptırılan Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ilk katı, Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne tahsis edildi. Görüşmenin devamında bina inşaatının teslimi yönünde çalışmaların hızlandırıldığı masaya yatırıldı. Rektörlük makamındaki görüşmede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Enerji Yönetim Birim Sorumlusu Öğr. Görevlisi Leyla Akbulut yer aldı.

Enerji yöneticisi ve enerji etüt proje sorumlusu uzmanlar yetişecek

Hayırsever firma tarafından yaptırılan yeni binada faaliyetlerini sürdürecek olan ALKÜ Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Enerji Yöneticiliği ve Etüt Proje Sertifikası” ile yetkilendirilen uzmanlar, enerji yöneticisi ve enerji etüt uzmanı olabilecekler. Merkezde 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetişen uzmanlar, kamu kurum kuruluş ve özel sektörlerdeki enerji verimliliğinin arttırılmasına dair konularda ülkeye katkılarda bulunacak. ALKÜ Enerji Yönetim Birimi personellerinin daha önce almış oldukları eğitim ve sınav başarıları sayesinde üniversitenin yetkilendirilmiş kurum olması yolunda ilk adım atılmış oldu. Kurulacak merkez; bu özelliğiyle Antalya’da bir ilk, Türkiye’de de ilk 10 kuruluşun içinde yer alacak.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, hayırsever Mustafa Apaydın, Tuncer Apaydın ve Engin Apaydın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Rektör Türkdoğan, verilen destek sayesinde faaliyetlerini sürdürecek Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanacağını belirtti. Rektör Türkdoğan konuşmasında, “Enerji verimliliği hizmetlerini yürütecek bir kurum olan üniversitemiz, bu avantajıyla bölgenin enerji yönetimine ve verimliliğine önemli katkılar sağlayacak. Kurulacak yeni birimimizde kamu kurumlarına ve özel sektöre enerji verimliliği uzmanları yetişecek. Ülkemizin önemli turizm merkezi olan Alanya’mız için merkezimizde Yeşil Turizm Programı kapsamında, turizm işletmelerinin ihtiyacı olan uzmanlar yetişmiş olacak” dedi.