Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Kuzey Makedonya’da bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) arasında, gelecekte her iki üniversite öğrencileri ve akademisyenleri için değişim programlarının uygulanması ile ortak bilimsel proje ve araştırma projelerinin yürütülmesine yönelik iş birliği yapılması yönünde protokol imzaladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerinin alanlarında daha iyi öğrenim alabilmesi ve geleceğe kendilerini daha iyi hazırlamaları için birçok üniversite ile iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Bu çeröevede Kuzey Makedonya’da bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesini (IBU) ziyaret eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, IBU Rektörü Prof. Dr. Lüfti Sunar ile iki üniversitenin iş birlikleri yapması için gerçekleştirilen ziyaret sonrası protokol imzaladı.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin ikili iş birliklerini güçlendirmek ve IBU’nun Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği bölümlerinin kurulmasına destek vermek amacıyla IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ile detaylı görüşmeler yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği bölümlerinin işleyişine ve mezunlarının istihdamına yönelik bilgi paylaşımın yapıldığı bu görüşmede Rektör Türkdoğan ile Rektör Sunar’ın imzalarıyla her iki üniversiteyi temsilen ikili mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat metni kapsamında her iki üniversite öğrencileri ve akademisyenleri için değişim programlarının uygulanması ile ortak bilimsel proje ve araştırma projelerinin yürütülmesine yönelik iş birliği kararı alındı. Ziyarette iki üniversitenin rektörü başkanlığındaki heyetler Balkan Diş Kliniği ve Balkan Laboratuvarları tesislerini ziyaret etti.

"İş birliklerimiz devam edecek"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversite olarak yurt içi ve yurt dışında birçok kurum ve üniversitelerle iş birlikleri yapmaya devam edeceklerini belirtti. Uluslararası Balkan Üniversitesi ile geleceğe yönelik yapılacak iş birlikleri için şimdiden heyecanlı olduklarını söyleyen Rektör Türkdoğan, “Öğrencilerimizin her alanda daha iyi öğrenim görmesi ve öğrendiklerini uygulayabilmesi için yeni projeler yapmaya ve başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Uluslararası IBU ile gelecekte yapılacak iş birlikleri için Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Lütfi Sunar’la birlikte mutabakat zaptı imzaladık. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Lütfi Sunar’a ve IBÜ ailesine samimiyetleri ve güler yüzlü misafirperverlikleri için yürekten teşekkür ederim. ALKÜ dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerle güçlerini birleştirerek öğrencilere en iyi geleceği sunmaya devam edecek.” dedi. IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ise protokolün iki kurum için hayırlı olmasını diledi. Rektör Türkdoğan daha sonra Üsküp Vakfı Uluslararası Balkan Üniversitesi girişimi olarak kurulan InnoX Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni gezerek Müdür Abil Baush’a teşekkür etti. Rektör Türkdoğan, Üsküp’e giden herkesin InnoX Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni gezmesini önerdi.

Rektör Türkdoğan’a ziyaret kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Eren Çanakçı, Doç. Dr. Salih Tellioğlu ve Doç. Dr. Oğuz Nebioğlu eşlik etti. Toplantıda Rektör Prof. Dr. Sunar’a; Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seyhan Murtezan İbrahimi, Genel Sekreter Metin Celil, Beşerî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Liza Alili Sulejmani, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aleksandra Ristevska ve IBU Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Lökçe eşlik etti.