Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Irak’ta bulunan Al-Mustaqbal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Shakir Majdi ile ikili iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), yurt içinde ve yurt dışında akademik iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Irak’tan gelen Al-Mustaqbal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Shakir Majdi ve üniversite heyetini makamında ağırladı. Yapılan görüşmelerde, her iki üniversitenin katılımı ile yürütülebilecek ortak projeler ve ortak çalışmalar üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde, Al-Mustaqbal Üniversitesi ile ikili iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

İki kurum arasında yapılabilecek ortak projeler görüşüldü

ALKÜ’yü ziyaret eden heyet ile yapılan görüşmelerde, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Karahan, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan eşlik etti. ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Koçancı ile Proje ve İkili İş Birlikleri Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Koray Kaya’nın hazır bulunduğu görüşmelerde, iki kurum arasında yapılabilecek ortak projeler masaya yatırıldı. İki kurumdan öğretim üyelerinin de katıldığı ortak akademik çalışmaların yapılması, ortak bilimsel ve araştırma projelerinin yürütülmesi, öğrenci ve akademik personel değişimi gibi hususlarda değerlendirmeler yapıldı.

ALKÜ’yü gezdiler

Irak’tan gelen Al-Mustaqbal Üniversitesi temsilcilerine; ALKÜ Yerleşkeleri, konumu, fiziksel yapısı, akademik birimleri, ALKÜ’de yürütülen çeşitli projeler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. İnceleme gezisinin devamında ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’ne, Tıp Fakültesi’ne ve Merkez Kampüs sosyal faaliyet alanlarına tanıtım ziyaretleri gerçekleştirildi. Yapılan bu ziyaretlerde, öğrencilerin eğitim aldığı derslikler ve çeşitli laboratuvarlar da tanıtıldı.

“İş birlikleri daha ileriye taşınacak”

Yapılan ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ziyaret ile ilgili bir değerlendirmede bulunarak iki üniversite arasında akademik iş birliğini güçlendirmek adına önemli görüşmeler yapıldığını ifade etti. İki üniversite arasında imzalanan mutabakat zaptının uzun vadeli iş birliklerinin temelini atacağı vurgulayan Rektör Türkdoğan, “ALKÜ olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok üniversite ile iş birlikleri ve projeler yapıyoruz. Al-Mustaqbal Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği mutabakatı neticesinde iki kurum arasında ilişkiler daha da ileriye taşınacak. Yapılacak anlaşmalarımız ve iş birliklerimiz hayırlı olsun” dedi. Rektör Prof. Dr. Hasan Shakir Majdi ziyaret sonunda ALKÜ Şeref Defteri’ni imzaladı. Görüşmeler karşılıklı hediyeleşme ve ardından hatıra fotoğrafı ile sona erdi.