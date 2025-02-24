Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) dahil 7 üniversitenin paydaş olarak katıldığı Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde bölgenin en kapsamlı kariyer fuarı Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) geniş bir katılımla başladı. Üçüncü kez öğrencilere ve mezunlara kapılarını açan Güney Kariyer Fuarı 2025 için Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi’nde görkemli bir açılış gerçekleştirildi.

Bölgedeki 7 üniversitenin ve 240’tan fazla kamu kurumu ve özel sektör firmasının katılım gösterdiği fuar, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi’nde 24-25 Şubat’ta iki gün sürecek fuarda, öğrencilere ve mezunlara yönelik iş ve staj görüşmeleri, tecrübe paylaşımları, eğitimler ve konferanslar gerçekleştirilecek. Bu sene fuara 50 bine yakın katılımcının katılması bekleniyor. Öğrencilerin ve katılımcıların dolu dolu bir fuar geçirmesi amacıyla da fuarda 60’tan fazla etkinlik ve eğitim düzenlenecek.

Rektör Türkdoğan’a plaket

Gençlere yeni imkanların sunulduğu fuarın açılışında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a GÜNKAF’a katkılarından dolayı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay tarafından plaket verildi. ALKÜ’nün de fuarda stant açtığını vurgulayan Rektör Türkdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmek amacıyla gerçekleşen bu anlamlı fuarda ALKÜ’nün içinde yer almasından ve katkı vermesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu sene ALKÜ olarak çok sayıda öğrencimiz ile fuara geldik. İnsan Kaynakları Yönetimi Topluluğu ile ALTSO MYO öğrencilerimiz fuara yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerimiz bu organizasyona ALKÜ’nün yanı sıra bireysel olarak da katılabilecekler. Geçen yıl bu fuarda öğrencilerimiz ile firmaları bir araya getirmiştik. Fuar sayesinde birçok öğrencilerimiz staj ve iş fırsatı yakaladı. Güney Kariyer Fuarı, amacına ulaşan çok önemli bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.