Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) hayata geçirilen ve ilk enerjisini 7 Mart 2024’te üretmeye başlayan GES projesi sayesinde, üniversite hem enerji ihtiyacını karşıladı hem de doğaya bin 12 ton karbon emisyonu azaltımı sağlanmış oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkiye’de Kamuda Performans Sözleşmesi’yle yapılması dolayısıyla bir ilk olan ALKÜ Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde 2024 yılı raporu belli oldu. GES projesi ilk enerjisini verdiği 7 Mart 2024 tarihinden bu yana hem kendi elektriğini üretirken bir yandan da doğaya büyük oranda katkı sağladı. GES ile 2024 yılında bin 12 ton karbon emisyonu azaltımı sağlanırken bu sayede doğaya bin 383 eşdeğer ağaç kazandırılmış oldu. Ayrıca ALKÜ GES santrallerinde kullanılan Inverter Grubu tarafından yapılan 2024 yılında dünya çapında yayımladığı istatistiksel raporunda ALKÜ GES Projesi, elektrik üretiminde en başarılı yüzde 45’lik dilimde yer alarak “Gri Balina” madalyasına layık görüldü. ALKÜ bu ödül sayesinde belirli bir zaman diliminde en yüksek enerji tasarrufunu sağlayan veya karbon ayak izini en çok azaltan projeye olmayı da başardı.

GES ile tasarruf sağlandı

ALKÜ’de 2024 yılı içerisinde toplam 3 milyon 924 bin 867 kWh elektrik tüketimi gerçekleşti. Aynı zamanda ALKÜ GES santrallerinden aynı yıl içerisinde toplamda 2 milyon 353 bin 156 kWh elektrik üretildi. Üretilen elektriğin kendi dönemi içerisinde saatlik ve aylık dengelemesi sağlandı. Bunun neticesinde 177 bin 849 kWh enerji satışı yapılarak, KDV dahil 629 bin 20 lira gelir elde edildi. Üretilen elektriğin ALKÜ’nün 2024 yılında toplam elektrik tüketimi içerisindeki payı yüzde 59,96 oldu. Üretimi yapılan elektriğin kWh cinsinden yüzde 7,56’sı fazla üretim dolasıyla satılarak yüzde 92,44’ü doğrudan tüketimde kullanıldı. ALKÜ 2024 yılı içerisinde sahip olduğu GES santralleri sayesinde yaklaşık 9 milyon 330 bin TL tasarruf etti.

"GES ile ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, GES projesinin 10 aylık bir sürede beklenilen üretimi gerçekleştirdiğini dile getirdi. Üretilen enerjinin fazlasından gelir elde edilmesiyle üniversite ekonomisine de güzel bir katkı sağlandığının altını çizen Rektör Türkdoğan, “GES projemizin 2024 yılı raporu hazırlandı. Raporla birlikte 10 aylık bir çizelgede beklenilen üretim gerçekleşti. GES sayesinde hem elektrik üretip hem de gelir elde etmemiz ülkemize güzel bir örnek olmuştur. Tüm dünyada enerjinin stratejik bir güç olmasını göz önüne alarak ülkemizin güneşli gün sayısından daha fazla yararlanmamız gerekiyor. Yenilenebilir enerji üreterek hem ekonomimize hem de doğaya büyük faydalar sağlanacağımıza inanıyorum. 2025 yılı sonunda da GES sayesinde hem enerji üretip hem de gelir elde etmeyi sürdüreceğiz. Yeni yılın daha verimli geçmesi dileğiyle GES projemizin takibini yapan Enerji Yönetim Birimi yetkililerimize ve ALKÜ ailesine teşekkür ediyorum” dedi.