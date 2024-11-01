Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinde engelli bireylerin kütüphane imkanlarından tam faydalanmaları için engelli dostu uygulamalara yönelik yeni programlar ve cihazlar kullanılmaya başlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesine kattığı teknoloji ve yeniliklerle öğrencilerine yönelik hizmet kalitesini en üst seviyelere çıkarmaya devam ediyor. 52 binin üzerinde basılı kitap, 31 binin üzerinde elektronik kitap, tez, makale gibi toplamda 88 bin 161 eserlerle öğrencilerine eşsiz bir bilgi hazinesi hizmeti sunan ALKÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde dezavantajlı öğrencilerin kütüphane imkanlarından tam olarak faydalanabilmesi için cihaz ve program eklemeleri yapılarak imkanlar genişletildi. Özellikle görme engelli bireyler için bilgisayar kullanımı ve belge incelemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için iki program ve iki cihaz hizmete girdi.

Daha rahat erişebilecekler

Özellikle bilgi kaynaklarını kullanma aşamasında daha fazla desteğe ihtiyaç duyan görme engelli öğrencilere yönelik güncel teknolojilerinin takip edildiği kütüphanede görme engellilerin bilgisayarlarda daha rahat belge okumaları sağlandı. Özel olarak geliştirilmiş ZoomText ve Jaws For Windows programları görme engelli öğrenciler için tüm bilgisayarlarda hizmete girdi. Ayrıca görme engellilerin bilgisayar kullanımını daha kolaylaştırmak için Topaz ve Pearl cihazları bilgisayarlara yerleştirildi. Görme engelli kullanıcılar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte Millî Kütüphanenin bir çalışması olan ve içerisinde sesli kitaplardan oluşan büyük bir koleksiyonu barındıran “Konuşan Kitaplık” sistemine de erişebiliyorlar. Ayrıca, Engelsiz Kütüphane Birimi’ndeki bilgisayarlara da kısa yol eklenerek bu hizmet engelli kullanıcıların erişimine sunuldu.