Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) , 2018-2019 öğretim yılında öğrenci alımına başlanan Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk mezunlarını verdi.

Rektör Vekili Prof.Dr.Gökceoğlu" ALKÜ için büyük gurur"

Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreninde konuşan ALKÜ Rektör V. Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, fakültenin kuruluşunun beşinci yılının özel bir yıl olduğunu ve ilk mezunların da özel mezunlar olduğunu söyleyerek ALKÜ Ailesinin büyük bir gurur yaşadığını dile getirdi. Öğretim üyelerini, aileleri ve öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Gökceoğlu, “Geleneksel hekimliğin uygulayıcısı her ne kadar tek kişi de olsa, bu tek kişinin yetişmesinde sahne arkasında birçok birey rol almakta, adeta ‘küçük bir ordu’ bulunmaktadır. Bu bir eğitim gönüllüleri ordusudur. İnsan yaşamı, çağdaş dünyanın en yüce değeridir. Bu yüce değeri, uzun ve nitelikli hale getirme çabası, sağlık mesleklerinin genel karakteridir. Diş hekimleri de tüm sağlık çalışanları gibi, bu yolda emek veren üretken ve özverili kişilerdir. Elbette bu, bir akademik başarıdır. Bu, tek bir hekimin yetişmesinde birer akademisyen, klinisyen, araştırmacı ve eğitimci olarak görev alan siz değerli hocalarımızın başarısıdır. Bu başarının arka planında, Diş Hekimliği Fakültemizin 5 yıl boyunca nitelikli, güvenli, ulaşılabilir, verimli ve sürdürülebilir bir hizmeti öncelemesi; öğrencilerini ve personelini çağdaş bilimin gerekleri doğrultusunda yetiştirmesi ve kurumsal süreçlere sahip çıkılmasını sağlaması bulunmaktadır. Yoğun bir akademik başarının eseri olan sevgili genç diş hekimleri, Varlığınızla duyduğumuz gururun altını bir kez daha çiziyor, fakültemizin kuruluşundan bu yana maddi manevi tüm varlığını ortaya koyarak mezunlarımızın yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım Aydın, konuşmasında öğrencileri, aileleri ve öğretim üyelerini tebrik etti. ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesinin bu yıl ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Aydın, “53 mezunumuzun sağlık ordusuna katılmasından dolayı gurur duyuyoruz. İlk mezunlar olarak tıpkı ilk göz ağrısı olarak her şeyin ilkini yaşamak zorunda kaldınız. Fakülte olarak öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için her türlü alanda destek verdik. Her son yeni bir başlangıçtır bilinciyle basamakları hızla tırmanacağınıza inancımız tamdır. Bu başarılar bizleri her zaman gururlandıracaktır.” dedi.

Öğrenciler kep attı

Dönem Birincisi Özgür Karakaş, ALKÜ ailesine katılarak bu gururu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Konuşmaların ardından fakültenin kurulduğu yıldan bu yana öğrenciler tarafından arşiv yapılan fotoğrafların slayt gösterisi ile devam etti. Dönem birincisi Özgür Karakaş, Mezuniyet Yaş Kütüğüne ilk isim plaketini Rektör V. Gökceoğlu ile birlikte çaktı. Programın sonunda her öğrencinin adı tek tek okunarak sahnede diplomaları verildi ve ardından yemin töreni gerçekleşti. Yemin töreninin ardından kep atma töreniyle ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

ALKÜ Konaklı Kongre Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet törenine ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Arife Uslu Gökçeoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Tatar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım Aydın, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, STK temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.