Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) her yıl mezuniyet töreni öncesi geleneksel hale getirdiği Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ve ALKÜ Ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ), 2022-2023 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni öncesi Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. ALKÜ’nün bu yıl sekizincisini düzenlediği mezuniyet töreni Alanya’daki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Törene; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, Prof. Dr. Nilgün Tatar, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan tören, çelenk sunumuyla son buldu. Çelenk sunma töreninin ardından Rektör Kalan ve beraberindeki heyet mezuniyet töreni için Kestel Yerleşkesi’ne geçti.

“ALKÜ, son yılların en gözde üniversitelerinden”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği bilimin ışığında öğretim faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. ALKÜ’nün bu yılki sekizinci mezuniyet töreni çerçevesinde 3 bin 41 öğrencinin mezun olduğunu ve bunun büyük bir gurur olduğunu dile getiren Rektör Kalan, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde ’Türkiye Yüzyılı’ hedefinde Üniversitemiz üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Turizm, sağlık, teknoloji ve eğitim konularında bölgenin önde gelen üniversitesi olurken, gelişim ve başarılarımızla da son yılların en gözde üniversitelerinden biri olmayı başardık. Bu hedefte geçen yıl Üniversitemiz yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Bilim hedefinde gelişmemiz devam ederken fiziksel olarak da büyümemiz tüm hızıyla sürüyor. Cikcilli Yerleşkemize ilk binamızın temelini attık. Bundan sonraki dönemde tıp ve spor alanlarındaki fakülte binalarımızın yapımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ALKÜ olarak öğrencilerimize en kaliteli eğitimi vererek ülkemizin daha çok ilerlemesine büyük katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.