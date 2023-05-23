Giresun’da, alkol simülasyon gözlüğü takarak alkolün etkisini görmek isteyenler, defalarca denemelerine rağmen ayaklarının ucuna konulan topa vuramadı.

Giresun’da Karayolları Trafik Eylem Planı Eğitimi çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Atatürk Meydanı’nda alkol simülasyon gözlüğü standı açtı. Stantta yer alan 50 promilden 300 promile kadar alkollü kişilerin görüş kabiliyetlerini ölçen gözlüklere vatandaşlara yoğun ilgi gösterdi. Polis ekipleri, alkol simülasyon gözlüğü takan kişilerden boş kaleye gol atmalarını istedi. Gözlüğü takanlar ise defalarca denemelerine rağmen ayaklarının ucuna konulan topa vuramadı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nden Komiser Ensar Kocatürk, “Burada uygulamadaki amacımız vatandaşlarımızı alkollü ve emniyet kemersiz araç kullanılmaması konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaktır. Alkollü araç kullanıldığında direksiyon başındaki etkisini göstermektir. Yine emniyet kemeri simülasyon aracımızla birlikte 5-10 kilometre bir hızla emniyet kemeri takılmadığında nasıl bir durum yaşanabileceğini göstermektir. Burada yaşanılan tecrübeyi hayatınıza yansıtarak daha güvenli bir trafikte seyredebilmeniz için bilgilendirme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Alkol simülasyon gözlüğüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gözlükleri takan çocuklar önlerindeki topu kaleye atmaya çalışırken başarısız oldu. Ardından bazı vatandaşlar kaza sırasında aracın takla anının yaşatıldığı simülasyon aracına bindi. Emniyet kemeri takılı ve takılı olmadığı zamanki kaza anını yaşadı.