SUBÜ’nün üç öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen Alkol Bağımlılığı Farkındalığı Resim Karikatür ve Dijital İçerik Yarışması Ödül Töreni’nde alkolün etkilerini sanal gerçeklik gözlüğü ile deneyimleterek bağımlılığa dikkat çektiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Yeşilay Topluluğu, Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu ile Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Topluluğu alkol bağımlılığına yönelik farkındalık oluşturmak gayesiyle ‘Alkol Bağımlılığı Farkındalığı Resim Karikatür ve Dijital İçerik Yarışması Ödül Töreni’ düzenledi. Akyazı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurdu’nda tertiplenen tören, SUBÜ Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı. Tören çerçevesinde ‘Şişenin Dibi’ başlıklı bir sergi düzenlendi ve alkolün etkilerini sanal gerçeklik gözlüğü ile deneyimleme fırsatı sağlandı. Ardından yarışmada dereceye giren öğrenciler Arailym Medelkhanova, Nagihan Kara, Görkem Aslan, Aysu Yıldız ve Metehan Akkuş’a ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, Akyazı Müftüsü Kamil Özcan Demir, Genç Yeşilay Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılar, Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Tanrıkulu ve Öğretim Görevlisi Yavuz Yıldırım da katıldı.