Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada alkolmetreyi üflemeyen ve olay yerinden kaçan sürücüye toplamda 23 bin 93 lira cezai işlem uygulandı. Kazayı üstlenmeye çalışan sürücünün ağabeyi ise polisi inandıramadı.

Kaza, gece saatlerinde Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erhan A.’nın kullandığı 07 LG 606 plakalı otobüs, aynı yönde ilerleyen Emre U.’nun kullandığı 07 NGS 27 plakalı otomobilin arka sol tamponuna çarptı. Olay sonrası, Emre U.’nun ağabeyi olduğu öğrenilen E.U., bölgeye başka araçla gelerek kaza anında otomobili kendisinin kullandığını iddia etti. Ancak, trafik ekipleri ve KGYS görüntüleri, otomobili kullananın Emre U. olduğunu doğruladı. Sürücü Emre U., trafik ekiplerinin alkolmetreyi üfleme talebini reddetmesinin ardından ağabeyinin kullandığı başka bir otomobille olay yerinden kaçtı. Sürücü Emre U.’ya, sürücü belgesini yanında bulundurmamak, alkolmetreyi üflememek ve olay yerini terk etmekten toplam 23 bin 93 TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Kaza sonrası kaçan Emre U. için arama çalışması başlatıldı.