Türk Hava Yolları’nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında alkollü yolcu kendisini uyaran bir yolcuya ‘Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım, sen kimsin?” diyerek tehditler savurdu. Uçağı birbirine katan alkollü yolcu, polise teslim edildi.

THY’nin Dubai-İstanbul seferinde iddiaya göre Business Class’ta oturan erkek yolcu alkolü fazla kaçırınca sarhoş oldu. Sarhoş olan yolcudan uçakta bulunan diğer yolcular rahatsız olmaya başladı. Bunun üzerine yan koltuğunda oturan yolcu başka koltuğa geçmek zorunda kaldı. Kendisini uyaran yolcuya tehditler savuran kural dışı yolcuya ilk olarak kabin ekipleri tarafından alkol ikramı yapılmaması kararı alındı. Sarhoş yolcu daha sonra ayağa kalkarak kabin ekibine ve yolculara sözlü ve fiziki olarak saldırgan tavırlar sergileyeme başladı. Kural dışı yolcu uçakta kelepçelendi.

Polis ekiplerine teslim edildi

O anlar uçakta bulunan başka yolcular tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Kural dışı yolcu kendisini uyaran başka yolcuya, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya l..,“ diyerek tehditler savurdu. Kelepçelenen kural dışı yolcu uçağın İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcunun kara listeye alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.