Olay, gece saat 01.30 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıktığı öğrenilen O.I. (25) otomobiliyle evine gittiği esnada araçta alkol aldı. Bölgeye sevk edilen trafik polisi tarafından alkol muayenesi yapılan sürücüde 1.11 promil alkol çıktı. Alkollü sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Öte yandan sürücü karakola götürüldü.

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