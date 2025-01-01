Düzce’de alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen bir sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza D-100 karayolu kervan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaynaşlı’dan Düzce istikametine seyir halinde olan Yakup Günseçkin idaresindeki 34 YJ 6211 plakalı Mitsubishi marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında karşı şeride geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü polis ekiplerince alkol kontrolü yapılmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazada sürücü yaralanırken sürücünün 1.29 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Araç yediemin otoparkına çekilirken sürücüye 27 bin 944 lira cezai işlem uygulandı.