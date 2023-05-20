Burdur-Fethiye karayolunda alkollü ve ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay saat 04.30 sıralarında Burdur - Fethiye karayolu Polis Göl Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burdur’dan Çendik köyü istikametine giden İzzet K.’nın kullandığı 15 ACC 690 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında duran 34 DFZ 368 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören tesis nöbetçisi polis memurunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar İzzet K.(17), Bekir D.(17) ve Osman H.(17) Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada büyük hasar alan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Sürücü İzzet K.nın 1.61 promil alkollü olduğu öğrenildi.