Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde polisi alarma geçiren yerde yatan şahsın alkollü olduğu belirlendi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde polisi alarma geçiren yerde yatan şahsın alkollü olduğu belirlendi.

Olay, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta hareketsiz halde bir vatandaşın yattığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede ismi H.E. olan şahsın alkollü olduğunu tespit etti. Polisin yerden kaldırmak için uğraştığı H.E. yerde yatmakta ısrar edince, H.E.’nin yakınlarına ulaşıldı. Alkollü şahıs eve gitmek istemeyince, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.