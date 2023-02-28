Antalya’nın Manavgat ilçesinde palmiyeye çarpan otomobile arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Palmiyeye çarpan otomobili kullanan sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 20 bin 444 TL para cezası uygulandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde palmiyeye çarpan otomobile arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Palmiyeye çarpan otomobili kullanan sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 20 bin 444 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İsmail Karabulut’un kullandığı 15 EG 991 plakalı Tofaş Doğan Marka otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Ardından ise Sefa Altuner’in kullandığı 07 ASM 994 plakalı otomobil palmiyeye çarpan otomobile yandan çarptı.

149 promil alkollü çıktı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Karabulut, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde 149 promil alkollü olduğu, sürücü belgesinin olmadığı belirlenen İsmail Karabulut’a alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan birisine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 29 bin 444 TL para cezası uygulandı.