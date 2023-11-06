Eskişehir’de 1,38 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralanırken, kazazedeleri AFAD ekipleri kurtardı.

Kaza, dün gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Karadere ile Bozdağ mahalleleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Ö.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı uçtu. Meydana gelen kazada yaralanan, alkollü olduğu belirlenen sürücüsü Ö.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.D. (39) ve H.K. (34) AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu uçurumdan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yararlılardan Y.D. ve H.K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan ve 1,38 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ö.A., sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen araç sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.