Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis uygulama noktasındaki bariyerleri fark etmeyerek aniden duran araca arkadan çarpan bir otomobil yol kenarındaki boş araziye savrulurken, araç sürücüsü C.A.’nın yapılan kontrollerde 2,13 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, saat 22:00 sıralarında Kuşadası-Söke Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KN 307 plakalı otomobil sürücüsü M.S., polis uygulama noktasına geldiği sırada, yolu daraltmak için kullanılan trafik bariyerlerini geç fark edince ani fren yaparak durmak zorunda kaldı. O esnada hızını alamayan ve önündeki aracın ani fren yaptığını geç fark eden 35 YDB 70 plakalı otomobil sürücüsü C.A., önündeki araca çarparak yol kenarındaki boş araziye savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif yaralanan C.A. ile diğer araç sürücüsü M.S.’ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı tespit edilen 2 araç sürücüsünden C.A., polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan testte 2,13 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan C.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.