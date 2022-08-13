Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sürücüsünün alkollü olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kamera trafosuna çarparak takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede sıkıştıkları yerden çıkartılan iki kişi hafif yaralandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sürücüsünün alkollü olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kamera trafosuna çarparak takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede sıkıştıkları yerden çıkartılan iki kişi hafif yaralandı.

Kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi İnönü Caddesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 LG 054 plakalı otomobilin sürücüsü Cem A. alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kamera trafosuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç takla atarak ters döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince çıkartılan iki kişi hafif yaralandı. Kazada Hafif yaralanan sürücü Cem A. ile birlikte yan koltukta bulunan, Alihsan Ö. olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil ise polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.