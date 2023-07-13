Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçe merkezinde hızını alamayan bir otomobil, beton süs saksılarına ve park halindeki araca çarparak takla attı.

Kaza, Lüleburgaz ilçesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 39 AB 391 plakalı bir otomobil, halk arasında kafeler caddesi diye tabir edilen mevkide yol kenarlarında bulunan beton süs saksılarına ve park halinde duran 59 BA 116 plakalı hafif ticari bir araca çarparak takla attı. Olayla ilgili sürücünün alkollü olduğu ve çok süratli araç kullanarak kazaya sebep olduğu bildirildi.

Kaza yerine gelen oto kurtarıcı ile çevrilen otomobil, kurtarıcıya yüklenerek yol trafiğe açıldı. Otomobil sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.