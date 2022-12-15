Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.20 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi İlçesi Akkonak Mahallesi Devrim Caddesi’nde meydana geldi. N.A (20) yönetimindeki 20 ACF 755 Plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.Ş. (37) kullandığı 20 ADE 843 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden İ.Ş’nin yapılan alkol kontrolünde 1,20 promil, alkollü olduğu tespit edildi. İ.Ş’ye bin 800 lira idari para cezası kesildi. Araçta yaralı 1 kişi ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.