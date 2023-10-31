Karabük’te aracından inen kişi, alkollü sürücü idaresindeki başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Caddede meydana geldi. C.Y. idaresindeki 78 SC 060 plakalı otomobil, önce park halindeki 78 AAC 165 plakalı otomobile ardından araçtan inen M.P.’ye çarptı. Kazada M.P. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde sürücü C.Y.’nin 1.83 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücünün ehliyetine daha öncede alkolden ehliyetine el konulduğu öğrenildi.