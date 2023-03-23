Bursa’nın İnegöl ilçesinde durdurulan araçtaki yolcu genç kız, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kanal D’de yayınlanan ve ilgi gören "Arka Sokaklar" dizisindeki karakterlerin isimleriyle polis ekiplerine hitap eden Bulut B. (21), "Ben 8 yaşındayken başladı, halen devam ediyor dizi" diyerek polislik mesleğini sevdiğini söyledi. Polis ekiplerinden tabancalarını ve kelepçelerini ısrarla isteyen genç kız, ekiplere zor anlar yaşattı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, şüphelendikleri 16 FN 196 plakalı aracı durdurdular. Ekipler sürücü Enes S. (27)’ye alkol testi uyguladılar. 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanırken, 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Polislere Zor Anlar Yaşattı

Bulut B. (21), "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Babam, akrabalarım depremde hayatlarını kaybetti. Mesut komiserim. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor. Ben Mesut komiserimi istiyorum. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum." diyerek, polis olmak istediğini dile getirdi.