Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu yola savrulan sürücü yaralandı. Alkollü sürücü, görüntü alan gazeteciye, “Kesin ve net bir belirtmek istiyorum, sadece kamusal olarak yayınlayabilirsin” dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu yola savrulan sürücü yaralandı. Alkollü sürücü, görüntü alan gazeteciye, “Kesin ve net bir belirtmek istiyorum, sadece kamusal olarak yayınlayabilirsin” dedi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Avni Tolunay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Y. idaresindeki 07 AZR 384 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosikletin yol kenarındaki kaldırıma çarpmasıyla Anıl Y. yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerinde yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün 141 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, görüntü alan gazeteciye, "Kesin ve net bir şekilde belirtmek istiyorum, sadece kamusal olarak yayınlayabilirsin" dedi.

İhbar üzerine gelen ekipler, Anıl Y.’yi ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralı şahsın hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.